Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (-3 копійки проти 10 січня), а купити за 40,70 гривні (-7 копійок).

Зверніть увагу Попит на валюту в Україні значно збільшився

Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 42,95 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,30 гривні (-15 копійок), а продають – за 40,62 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(-15 копійок), а продають – за (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,45 гривні (-6 копійок), а продаж – 42,97 гривні (-8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (-14 копійок), а продаж – 40,55 гривні (-10 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 42,65 гривні (+5 копійок), а продають за 42,86 гривні (-2 копійки).

Чого чекати від долара наступного тижня

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.

Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.