Чому попит на валюту збільшився
В НБУ назвали два фактори, котрі сприяли зростанню попиту на валюту серед населення наприкінці 2022 року та збільшення кількості операцій регулятора на міжбанку:
- сезонний чинник,
- Активізація бюджетних видатків наприкінці року.
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Крім того, на валютний ринок також впливав високий попит бізнесу та населення на імпорт альтернативних джерел енергії та збільшення імпорту пального для їх роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого терористичними атаками Росії на критичну інфраструктуру України, зазначили в НБУ.
Ситуація на готівковому ринку
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, спрогнозував, що цього тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар.
Стабільність і прогнозованість курсу також є результатом очікуваного та звичного "святкового" затишшя, що характеризується зменшенням кількості операцій з купівлі-продажу готівкової валюти.
Банкір додає, що на курс також впливають закономірні ознаки "інерції ринку": у найближчі тижні діятимуть тенденції, сформовані впродовж жовтня – грудня 2022 року.