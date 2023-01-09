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В НБУ назвали два фактора, способствовавших росту спроса на валюту среди населения в конце 2022 года и увеличению количества операций регулятора на межбанке:

Кроме того, на валютный рынок также влиял высокий спрос бизнеса и населения на импорт альтернативных источников энергии и увеличение импорта горючего для их работы в условиях дефицита электроэнергии, вызванного террористическими атаками России на критическую инфраструктуру Украины, отметили в НБУ.

Обратите внимание! Международные резервы Украины на 1 января 2023 года составляли 28,5 миллиардов долларов. В декабре они выросли на 1,9% по сравнению с ноябрем 2022 года благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, превысившим интервенции НБУ по продаже валюты для поддержки фиксированного курса.

Ситуация на наличном рынке

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Канала, спрогнозировал, что на этой неделе курс американского доллара будет сопоставим с курсом последних двух месяцев – 40 – 41 гривен за доллар.

Герман Марченко Научная степень/должность Стабильность и прогнозируемость курса также являются результатом ожидаемого и привычного "праздничного" затишья, что характеризуется уменьшением количества сделок по купле-продаже наличной валюты.

Банкир добавляет, что на курс также влияют закономерные признаки "инерции рынка": в ближайшие недели будут действовать тенденции, сформированные в течение октября – декабря 2022 года.