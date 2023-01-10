Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,23 гривні (+3 копійки проти 9 січня), а купити за 40,77 гривні (+2 копійки).

Зверніть увагу Попит на валюту в Україні значно збільшився

Готівкове євро банки купують за 42,10 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 42,80 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,45 гривні (-2 копійки), а продають – за 40,70 гривні (-13 копійок), за даними finance.ua.

(-2 копійки), а продають – за (-13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,51 гривні (+4 копійки), а продаж – 43,05 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,54 гривні (-6 копійок), а продаж – 40,65 гривні (-10 копійок).

(-6 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 42,60 гривні (+20 копійок), а продають за 42,88 гривні (+14 копійок).

Чого чекати від долара наступного тижня

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.

Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.