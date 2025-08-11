В Індії через нові тарифи Дональда Трампа почали поширюватися заклики бойкотувати американські товари. Натомість індійців закликають купувати продукцію місцевих виробників.

Хто закликає індійців до бойкоту?

Бойкотувати американське індійців закликають прихильники прем'єр-міністра Нарендра Моді та керівники місцевих компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Торгова суперечка загострюється: Індія відмовляється від американської зброї

Антиамериканські заклики лунають все гучніше як у соціальних мережах, та і оффлайн.

Співзасновник індійської компанії Wow Skin Science Маніш Чоудхарі опублікував у LinkedIn відео із закликом підтримати місцевих фермерів та стартапи. Він заявив, що настав час зробити Made in India привабливим для всього світу.

Ми стояли в чергах за товарами з-за тисяч кілометрів, ми з гордістю витрачали гроші на бренди, якими не володіємо, тоді як наші власні виробники борються за увагу на батьківщині,

– заявив Чоудхарі.

Схожі заклики пролунали й від іншого підприємця, гендиректора компанії DriveU, яка надає послуги водія за викликом, Рама Шастрі.

Індія повинна мати власні версії Twitter/Google/YouTube/WhatsApp/FB, – як у Китаю,

– написав Шастрі.

Бойкотувати закликають різні американські компанії – від McDonald's і Coca-Cola до Amazon і Apple. Поки що, однак, прямих ознак падіння продажів товарів зі США в Індії немає.

Важливо! Минулого тижня Трамп підписав указ, яким запровадив проти Індії додаткові тарифи США у розмірі 25% за купівлю російської нафти. Загальні мита на імпорт індійських товарів зросли до 50%.

Як бойкот може вплинути на компанії США?

За даними видання, густонаселена Індія є одним із головних напрямків торгівлі для американських компаній. Бренди зі США намагаються розширити своє представництво на індійському ринку.

Багато індійців захоплюються іноземними лейблами, особливо заможні люди, адже вони сприймаються як символ підвищення соціального статусу.

Саме в Індії найбільше користувачів у сервісу WhatsApp від Meta;

Такі напої, як Pepsi та Coca-Cola, часто переважають над іншими на полицях індійських супермаркетів;

Індійці готові чекати у довгих чергах за акційними товарами в Apple;

А мережа Domino’s має в Індії більше ресторанів, ніж будь-який інший бренд.

Тому, якщо індійці дійсно почнуть відмовлятися від американських брендів, це може серйозно вдарити по транснаціональних компаніях зі США.

Варто знати! Втім, поки що американські компанії, вочевидь, не дуже переймаються наростанням протестів проти США. У понеділок Tesla відкрила у Нью-Делі свій другий автосалон в Індії. На відкритті були присутні представники міністерства торгівлі Індії та посольства США.