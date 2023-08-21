Країни-спонсори Кремля: як Бразилія платить за російський дизель

Попри значну кількість санкцій, Росія продовжує експорт своєї продукції за кордон. Особливо багато коштів Москві приносить ядерна сировина та нафтопродукція.

Як Бразилія дає кошти Москві

З липня Бразилія збільшила імпорт російської нафтопродукції на 25%. Це близько 235 тисяч барелів на день. При цьому, Бразилія зменшила кількість закупівлі з США.

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Віктор Катона Провідний аналітик сирої нафти Kpler Бразилія є найбільшим ринком Латинської Америки, тому російські нафтопереробники зосереджені на постачанні сировини туди. Навіть бразильські компанії визнають, що купівля ними російського дизельного палива створює конкурентну перевагу, тому я очікую, що так це відбуватиметься і надалі.

Загальна динаміка зростання кількості російського палива, що постачається у Бразилію, почалася ще у лютому. Саме тоді у ЄС запровадили заборону імпорту енергоресурсів з країни-агресора.

Мета зменшити кількість нафтодоларів, що отримує Росія, спричинила різке зниження цін на російське паливо.

Зараз російські преміальні нафтопродукти мають ціну – 100 доларів за барель, а пільгове пальне – 45 доларів за барель.

Країни G7 мають право на перевезення російської нафтопродукції лише, якщо вартість запланованого вантажу, нижча за вказані значення.

Через купівлю російського палива, імпортна ціна сировини в Бразилії знизилася на 10 – 15 доларів.

З моменту повномасштабного вторгнення, Бразилія намагалася зберігати нейтралітет і прямо не вказувала хто є агресором в російсько-українській війні

Як не дивно, після Бразилії, за кількістю закупленої в Росії сировини – Туреччина. Єрдоган хоч і не зберігає нейтралітет, проте продовжує товарні відносини з Кремлем.