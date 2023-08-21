Страны-спонсоры Кремля: как Бразилия платит за российский дизель

Несмотря на значительное количество санкций, Россия продолжает экспортировать свою продукцию за границу. Особенно много средств Москве приносит ядерное сырье и нефтепродукция.

Как Бразилия дает средства Москве

С июля Бразилия увеличила импорт российской нефтепродукции на 25%. Это около 235 тысяч баррелей в день. При этом Бразилия уменьшила количество закупок из США.

Читайте также Главное, чтобы он был таким долго: как падение рубля может повлиять на россиян

Виктор Катона Ведущий аналитик сырой нефти Kpler Бразилия является самым большим рынком Латинской Америки, поэтому российские нефтепереработчики сосредоточены на поставках сырья туда. Даже бразильские компании признают, что покупка ими российского дизельного топлива создает конкурентное преимущество, поэтому я ожидаю, что так будет происходить и дальше.

Общая динамика роста количества поставляемого в Бразилию российского топлива началась еще в феврале. В это время в ЕС ввели запрет импорта энергоресурсов из страны-агрессора.

Цель уменьшить количество получаемых Россией нефтедолларов повлекла за собой резкое снижение цен на российское топливо.

Сейчас у российских премиальных нефтепродуктов цена – 100 долларов за баррель, а льготное топливо – 45 долларов за баррель.

Страны G7 имеют право на перевозку российской нефтепродукции, только если стоимость запланированного груза ниже указанных значений.

Из-за покупки российского топлива импортная цена сырья в Бразилии снизилась на 10–15 долларов.

С момента полномасштабного вторжения Бразилия пыталась сохранять нейтралитет и прямо не указывала, кто является агрессором в российско-украинской войне.

Как ни странно, после Бразилии по количеству закупленного у России сырья – Турция. Эрдоган хоть и не сохраняет нейтралитет, но продолжает товарные отношения с Кремлем.