Велика Британія вводить ембарго на російські алмази та мідь: скільки Росія втратить грошей

Велика Британія заборонить ввезення на свою територію російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді. Також вводяться санкції проти 86 громадян та російських компаній.

У Росії забирають великі прибутки

Як зазначають аналітики, введення ембарго є частиною розширення санкційної політики Британії проти Росії. Обсяг заморожуваного експортного ринку алмазів складає 4 мільярди доларів.

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Б'ють по російському ВПК

Водночас британський уряд оголосив про впровадження санкцій проти 86 російських громадян та компаній, пов’язаних з:

енергетичним;

металургійним;

оборонним;

транспортним;

фінансовим секторами країни.

Важливо! Обмежувальні заходи включають боротьбу з тіньовими фізичними та юридичними особами, пов'язаними з крадіжкою та перепродажем українського зерна. Також санкції націлені на основні російські енергетичні та військові судноплавні компанії.

Серед інших, до списку потрапили 9 організацій, повʼязаних із "Росатомом". А крім того, 5 фінансових установ – зокрема:

"Дом. РФ", який діє за дорученням уряду Росії;

Металургійний інвестиційний банк, який підтримує російський промисловий експорт.

Також санкції введено проти 20 керівників оборонного сектору та компаній, які підтримують військову діяльність Росії. Зокрема:

директора "Концерну Калашникова", що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в Росії;

АТ "БМЗ", яке виробляє протипіхотні та протитанкові міни;

АТ "Мотовиліхінське" – виробляє гаубиці.

Зверніть увагу! У британському уряді заявили, що активи Росії залишаться замороженими доти, доки Москва не погодиться заплатити за збитки, завдані нею Україні.

Удар по російських алмазах

Британія не стала першою країною, яка вирішила заборонити експорт алмазів з Росії. Раніше це зробили США – ввівши санкції проти російського алмазного гіганта "Алроса" ще у квітні 2022 року. Також Штати заборонили імпорт російських алмазів.

Крім того, ввести санкції проти російських алмазів мають намір і країни G7. А Бельгія, яка раніше блокувала запровадження відповідних обмежень в ЄС, змінила своє рішення. Що, ймовірно, призведе до включення цього каміння до санкційного списку союзу.

Ми хочемо витіснити російські алмази із західних ринків,

– заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Нагадаємо, вводити ж санкції проти російського атомного сектору ЄС поки не має наміру.