У России забирают большие прибыли

Как отмечают аналитики, введение эмбарго является частью расширения санкционной политики Британии против России. Объем замораживаемого экспортного рынка алмазов составляет 4 миллиарда долларов.

Читайте также ЕС хочет заблокировать до 600 судов, обходящих санкции против России

Бьют по российскому ВПК

В то же время британское правительство объявило о введении санкций против 86 российских граждан и компаний, связанных с:

энергетическим;

металлургическим;

оборонительным;

транспортным;

финансовым секторам страны.

Важно! Ограничительные меры включают в себя борьбу с теневыми физическими и юридическими лицами, связанными с кражей и перепродажей украинского зерна. Также санкции направлены на основные российские энергетические и военные судоходные компании.

Среди прочих в список попали 9 организаций, связанных с "Росатомом". А кроме того, 5 финансовых учреждений – в частности:

"Дом. РФ", действующий по поручению правительства России;

Металлургический инвестиционный банк, поддерживающий российский промышленный экспорт.

Также санкции введены против 20 руководителей оборонного сектора и компаний, поддерживающих военную деятельность России. В частности:

директора "Концерна Калашникова", производящего 95% всего огнестрельного оружия в России;

АО "БМЗ", производящее противопехотные и противотанковые мины;

АО "Мотовилихинское" – производит гаубицы.

Обратите внимание! В британском правительстве заявили, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.

Удар по российским алмазам

Британия не стала первой страной, решившей запретить экспорт алмазов из России. Ранее это сделали США – введя санкции против алмазного гиганта "Алроса" еще в апреле 2022 года. Также Штаты запретили импорт российских алмазов.

Кроме того, ввести санкции против российских алмазов намерены и страны G7. А Бельгия, ранее блокировавшая введение соответствующих ограничений в ЕС, изменила свое решение. Что, вероятно, приведет к включению этих камней в санкционный список союза.

Мы хотим вытеснить российские алмазы с западных рынков,

– заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

Напомним, вводить же санкции против российского атомного сектора ЕС пока не намерены.