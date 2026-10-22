Британія запускає гігантське газове родовище: як це вплине на ціни

Енергетична криза та геополітична напруга змушують європейські країни шукати нові джерела ресурсів. Уряд пішов на безпрецедентний крок, який вже викликав шквал критики від екологів, але обіцяє мільярдні вливання в економіку.

Як запуск родовища вплине на гаманці споживачів та чому уряд пішов на цей крок

Після тривалих судових суперечок уряд Великої Британії остаточно схвалив розробку великого газового родовища Джекдо (Jackdaw) у Північному морі. Видобуток блакитного палива почнеться вже до кінця цього місяця, про що повідомляє CNN. Це рішення ухвалили на тлі загострення на Близькому Сході, щоб гарантувати енергетичну безпеку країни.

Попри очікування, збільшення власного видобутку навряд чи суттєво знизить тарифи на комуналку для британців. Директор консалтингової компанії Frontier Economics Сем Стріт пояснює, що ціни на газ у Британії тісно прив'язані до європейського ринку та глобальної вартості скрапленого газу (LNG).

"Виробництво більшої кількості газу всередині країни не створює окремого джерела дешевої енергії для споживачів. Вітчизняні виробники не мають жодних причин продавати газ значно дешевше, ніж на європейських ринках",

– Сем Стріт, директор консалтингової компанії Frontier Economics.

Які економічні вигоди обіцяє новий проєкт

За даними компанії Adura (спільне підприємство Shell та Equinor), на піку потужності родовище Джекдо зможе опалювати близько 1,4 мільйона домогосподарств. Уряд очікує, що проєкт принесе економіці 3,8 мільярда доларів та збереже сотні робочих місць.

Крім того, влада анонсувала створення Фонду енергетичних багатств із початковим капіталом 2,7 мільярда доларів. Податки від нафтогазового сектору підуть на фінансування "зеленої" енергетики.

Зверніть увагу! Дискусії навколо буріння у Північному морі тривають не перший рік. Екологи різко засуджують такі ініціативи, посилаючись на нову доповідь ООН, яка прогнозує неминуче перевищення ліміту глобального потепління у 1,5 градуса. Організація Uplift попередила, що нові родовища несумісні з безпечними кліматичними межами.

Водночас політика Британії знайшла несподівану підтримку за океаном. Президент США Дональд Трамп назвав запаси Північного моря "безцінними" та закликав британців працювати на повну потужність. Наступним викликом для уряду стане рішення щодо нафтового родовища Роузбенк (Rosebank), запаси якого оцінюють у 300 мільйонів барелів.

До речі, Словаччина наступного тижня обговорить у Москві постачання російських енергоносіїв. Братислава може відновити процес співпраці з Росією, призупинений після повномасштабного вторгнення.