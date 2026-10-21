Що відомо про дії Словаччини щодо Росії

Це стало черговим свідченням розбіжностей між позицією країни та її союзників по Європейському Союзу й НАТО, про що пише Reuters.

Міжурядова комісія з економічного, наукового та технічного співробітництва між Росією та Словаччиною проведе засідання в Москві у понеділок, 26 жовтня. Про це повідомило пізно ввечері у вівторок, 20 жовтня, Міністерство закордонних справ Словаччини.

Зверніть увагу! Це буде перша зустріч комісії відтоді, як Росія напала на Україну у 2022 році.

За повідомленням міністерства, на зустрічі зосередяться на питаннях енергетики, зокрема атомної, а також сільського господарства, довкілля, спорту та культури.

Відновлення консультацій відбувається після неодноразових візитів прем’єр-міністра Роберта Фіцо до Москви, зокрема в травні цього року,

– йдеться у матеріалі.

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У відомстві повідомили, що словацька сторона "також зацікавлена в обговоренні постачання газу та продовження постачання нафти".

Словаччина, яка закуповує нафту й газ Росії, відповідно до плану ЄС, має припинити закупівлю газу до кінця 2027 року. Мета цього плану – позбавити Росію фінансових ресурсів, якими вона фінансує війну в Україні.

Міністерство заявило, що, розвиваючи відносини з Росією, Словаччина продовжує будувати свій підхід на членстві в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі й дотриманні зобов’язань, пов’язаних із цим членством", але водночас прагне створити простір для діалогу.

Роберт Фіцо, який обіймає посаду прем’єр-міністра країни вчетверте, критикував санкції ЄС проти Росії та звинувачував Україну в перебоях із постачанням нафти до Словаччини на початку цього року.

Київ заявляв, що перебої були спричинені російськими атаками.

Зокрема, Фіцо припинив військову допомогу Україні з боку Словаччини, однак експорт боєприпасів і військового обладнання на комерційних засадах триває, зокрема через компанії, частково або повністю належні державі.

Фіцо заявляв, що волів би бачити Словаччину нейтральною державою, а не членом НАТО. Він також наголошував, що не хоче, аби словацькі військові брали участь у війні з Росією, яка могла б розпочатися внаслідок застосування принципу колективної оборони НАТО. Крім того, він заявляв, що Захід може спровокувати конфронтацію з Росією.

Нагадаємо, що лише від початку війни на Близькому Сході Європейський Союз витратив додаткові 106 мільярдів євро на закупівлю енергоресурсів. Однак скасовувати санкції проти Росії Європа все одно не планує.