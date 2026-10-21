Скільки коштів витратила Європа на енергоносії

Вартість енергоносіїв "є центральним елементом зусиль", а домогосподарства та підприємства європейського блоку "платять ціну за війну, яка розгортається далеко за межами наших кордонів", про що сказав президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

З початку війни на Близькому Сході витрати на імпорт викопного палива зросли на 106 мільярдів євро,

– заявив Кошта.

При цьому в Євросоюзі не було вироблено "жодної додаткової молекули енергії", як зазначив Антоніу Кошта. Він додав, що наразі потрібна скоординована європейська відповідь, яка поєднує негайні заходи та структурні рішення.

Зауважте! На початку лютого 2027 року президент Європейської Ради скличе лідерів блоку у бельгійському замку (Alden Biesen), аби підсумувати досягнутий прогрес у сферах конкурентоспроможності та оборони.

Чи скасують на тлі цього обмеження проти Росії

Водночас очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що Брюссель не відмовиться від санкцій проти російських енергоносіїв.

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З огляду на поточну дискусію, я хочу чітко заявити: ці санкції залишатимуться в силі, доки Росія не припинить війну. Щобільше, саме Росія перекрила постачання газу до Європи,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Росія не є надійним постачальником енергоносіїв, адже може у будь-який момент використати енергетичну залежність як зброю для шантажу інших.

Нагадаємо, що Євросоюз не планує повертатися до російського газу. Зокрема й санкції ЄС щодо палива скасовані не будуть.