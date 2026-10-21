Что известно о действиях Словакии в отношении России

Это стало очередным свидетельством расхождений между позицией страны и ее союзников по Европейскому Союзу и НАТО, о чем пишет Reuters.

Межправительственная комиссия по экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Россией и Словакией проведет заседание в Москве в понедельник, 23 октября. Об этом поздно вечером во вторник, 17 октября, сообщило Министерство иностранных дел Словакии.

Обратите внимание! Это будет первая встреча комиссии с тех пор, как Россия напала на Украину в 2022 году.

По сообщению министерства, на встрече основное внимание будет уделено вопросам энергетики, в частности атомной, а также сельского хозяйства, окружающей среды, спорта и культуры.

Возобновление консультаций происходит после неоднократных визитов премьер-министра Роберта Фицо в Москву, в частности в мае этого года,

– говорится в материале.

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В ведомстве сообщили, что словацкая сторона "также заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти".

Словакия, которая закупает нефть и газ из России, в соответствии с планом ЕС должна прекратить закупки газа к концу 2027 года. Цель этого плана – лишить Россию финансовых ресурсов, которыми она финансирует войну в Украине.

Министерство заявило, что, развивая отношения с Россией, Словакия продолжает строить свой подход на членстве в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе и соблюдении обязательств, связанных с этим членством", но в то же время стремится создать пространство для диалога.

Роберт Фицо, занимающий пост премьер-министра страны в четвертый раз, критиковал санкции ЕС против России и обвинял Украину в перебоях с поставками нефти в Словакию в начале этого года.

Киев заявлял, что перебои были вызваны российскими атаками.

В частности, Фицо приостановил военную помощь Украине со стороны Словакии, однако экспорт боеприпасов и военного оборудования на коммерческой основе продолжается, в том числе через компании, частично или полностью принадлежащие государству.

Фицо заявлял, что предпочел бы видеть Словакию нейтральным государством, а не членом НАТО. Он также подчеркивал, что не хочет, чтобы словацкие военные участвовали в войне с Россией, которая могла бы начаться в результате применения принципа коллективной обороны НАТО. Кроме того, он заявлял, что Запад может спровоцировать конфронтацию с Россией.

Напомним, что только с начала войны на Ближнем Востоке Европейский Союз потратил дополнительные 106 миллиардов евро на закупку энергоресурсов. Однако отменять " санкции против России " Европа все равно не планирует.