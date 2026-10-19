Планирует ли ЕС вернуться к российскому газу

Важную позицию ЕС озвучила во время брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Паула Пинью Представительница Еврокомиссии Что касается нас, то мы придерживаемся своей прежней позиции. И как председатель фон дер Ляйен четко заявила на прошлой неделе перед началом заседания Европейского совета, мы не будем отменять никаких санкций, пока Россия не прекратит войну. Это было сказано абсолютно недвусмысленно.

Дело в том, что представительницу Европейской комиссии спросили, обсуждалось ли это предложение с европейскими официальными лицами и категорически ли исключает ЕС возможность возобновления импорта российского газа.

Важно! СМИ писали, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российского " природного газа " в Европу.

Но Пинью напомнила о выводах саммита ЕС от 15–16 октября, "в которых отражена позиция о том, что Европейский совет выражает сожаление в связи с принятым ранее решением Соединенных Штатов временно снять санкции в отношении российского дизельного топлива".

Мы, как и прежде, убеждены, почему также напомнила председатель фон дер Ляйен, что именно скоординированные действия по обе стороны Атлантики в вопросе санкций могут сыграть решающую роль в прекращении этой войны,

– подчеркнула Паула Пинью.

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Напомним, что 15 октября в Кремле заявили, что российское дизельное топливо ( дизельное топливо ) уже начало поступать на мировые рынки. Трамп ожидает, что такие поставки помогут снизить цены.

Управление по контролю за иностранными активами выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Это произошло после телефонного разговора Трампа и Путина.