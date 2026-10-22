Как ввод месторождения в эксплуатацию повлияет на кошельки потребителей и почему правительство пошло на этот шаг

После длительных судебных споров правительство Великобритании окончательно одобрило разработку большого газового месторождения Джекдо (Jackdaw) в Северном море. Добыча "голубого топлива" начнется уже к концу этого месяца, о чем сообщает CNN. Это решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке с целью обеспечения энергетической безопасности страны.

Несмотря на ожидания, увеличение собственной добычи вряд ли существенно снизит тарифы на коммунальные услуги для британцев. Директор консалтинговой компании Frontier Economics Сэм Стрит объясняет, что цены на газ в Великобритании тесно привязаны к европейскому рынку и мировой стоимости сжиженного газа (LNG).

"Добыча большего количества газа внутри страны не создает отдельного источника дешевой энергии для потребителей. Отечественные производители не имеют никаких причин продавать газ значительно дешевле, чем на европейских рынках",

– Сэм Стрит, директор консалтинговой компании Frontier Economics.

Какие экономические выгоды обещает новый проект

По данным компании Adura (совместное предприятие Shell и Equinor), на пике мощности месторождение Джекдо сможет обеспечивать отоплением около 1,4 миллиона домохозяйств. Правительство ожидает, что проект принесет экономике 3,8 миллиарда долларов и сохранит сотни рабочих мест.

Кроме того, власти объявили о создании Фонда энергетических богатств с начальным капиталом в 2,7 миллиарда долларов. Налоги от нефтегазового сектора пойдут на финансирование "зеленой" энергетики.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Дискуссии вокруг бурения в Северном море продолжаются не первый год. Экологи резко осуждают такие инициативы, ссылаясь на новый доклад ООН, который прогнозирует неизбежное превышение лимита глобального потепления в 1,5 градуса. Организация Uplift предупредила, что новые месторождения несовместимы с безопасными климатическими пределами.

В то же время политика Великобритании нашла неожиданную поддержку за океаном. Президент США Дональд Трамп назвал запасы Северного моря "бесценными" и призвал британцев работать на полную мощность. Следующим вызовом для правительства станет решение по нефтяному месторождению Роузбанк (Rosebank), запасы которого оцениваются в 300 миллионов баррелей.

Кстати, Словакия на следующей неделе обсудит в Москве поставки российских энергоносителей. Братислава может возобновить процесс сотрудничества с Россией, приостановленный после полномасштабного вторжения.