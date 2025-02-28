Трамп натякнув: чи зможе Велика Британія уникнути мит від США

Президент США Дональд Трамп припустив, чи загрожують Великій Британії жорсткі мита, заплановані для Європейського Союзу. Дізнайтеся, чи вдалося Лондону досягти угоди з Вашингтоном, читайте далі.

Чи зможе Британія уникнути мит від США

Трамп заявив, що країни можуть узгодити формат співпраці, який допоможе Лондону обійти мита. Під час пресконференції в Білому домі він відзначив рішучість прем’єр-міністра Кіра Стармера, назвавши його "дуже жорстким перемовником", передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Трамп зауважив, що прем’єр-міністр Британії "відпрацював на всі сто", переконуючи США утриматися від запровадження мит. Водночас видання зазначає, що мова йде не про повноцінну угоду про вільну торгівлю, а про співпрацю в економічній та технологічній сферах.

Британські посадовці повідомили, що нова угода передбачатиме поетапну інтеграцію економік і посилення партнерства у сфері високих технологій.

Чому Трамп робить виключення для Британії

Трамп розглядає Велику Британію окремо від ЄС. Він підкреслив, що Британія – це абсолютно інше місце, порівняно з ЄС. Останньому Вашингтон пригрозив 25-відсотковими митами на експорт до США.

За словами президента, адміністрація вже визначила головних перемовників: у процесі розробки угоди братимуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс та міністр фінансів Скотт Бессент. Трамп висловив сподівання, що сторони зможуть досягти домовленості у найкоротші терміни.