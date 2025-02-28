Сможет ли Британия избежать пошлин от США

Трамп заявил, что страны могут согласовать формат сотрудничества, который поможет Лондону обойти пошлины. Во время пресс-конференции в Белом доме он отметил решимость премьер-министра Стармера, назвав его "очень жестким переговорщиком", передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Трамп отметил, что премьер-министр Великобритании "отработал на все сто", убеждая США воздержаться от введения пошлин. В то же время издание отмечает, что речь идет не о полноценном соглашении о свободной торговле, а о сотрудничестве в экономической и технологической сферах.

Британские чиновники сообщили, что новое соглашение будет предусматривать поэтапную интеграцию экономик и усиление партнерства в сфере высоких технологий.

Почему Трамп делает исключение для Британии

Трамп рассматривает Великобританию отдельно от ЕС. Он подчеркнул, что Британия – это совершенно другое место, по сравнению с ЕС. Последнему Вашингтон пригрозил 25-процентными пошлинами на экспорт в США.

По словам президента, администрация уже определила главных переговорщиков: в процессе разработки соглашения будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр финансов Скотт Бессент. Трамп выразил надежду, что стороны смогут достичь договоренности в кратчайшие сроки.