Як зупинка бронювання вплине економіку та інвесторів

Зупонка бронювання може негативно вплинути на економіку через зниження рівня виробництва. Також це погано для інвесторів та партнерів, які планували вкладати кошти у промисловість.

Відміна бронювання

Через аудит підприємств, які були визнані критично важливими, бронювання працівників сповільнилося. Ця проблема набула системного характеру, передає 24 Канал з посиланням на GMK Center.

Читайте також Україна може лишитися без імпорту електроенергії

Зупинка бронювання стала шоком для легальної частини економіки, оскільки все сталося несподівано та без будь-якої виразної комунікації з бізнесом. Бізнес надзвичайно стурбований поточним станом справ, зокрема відсутністю офіційної комунікації з боку органів влади. Наразі бізнес не розуміє, як відбуватиметься процедура бронювання та як планувати надалі операційну діяльність. Окрім деструктивного впливу на бізнес всередині країни, дана ситуація створює негативні сигнали для наших міжнародних партнерів, інвесторів та замовників,

– пояснили у Європейській Бізнес Асоціації.

Опитані представники бізнесу мають пропозиції, які допоможуть економіці уникнути колапсу.

Серед пропозицій бізнесу – відновлення бронювання на рівні міністерств, що дасть змогу уникнути негативного впливу при визначенні підприємств критично важливими через ОВА, збільшити квоту бронювання, та запровадити автоматичне бронювання на 3 місяці для співробітників, яких прийняли на роботу. Крім того, бізнес пропонує посилювати мобілізацію в першу чергу за рахунок нелегального сектору економіки, а не вбачати єдиним ресурсом працівників, які працюють в промисловості, вважають у Федерації роботодавців України,

– додали у медіа.

8 жовтня Уряд оголосив про проведення аудиту критеріїв визначення компаній як критично важливих для економіки, що призвело до значного збою в процесі бронювання. Цей крок викликав широкі протести з боку різних бізнес-асоціацій. У відповідь на негативну реакцію уряд згодом випустив протокол, що дозволяє перебронювати працівників, які мали статус критично важливих до 31 травня.