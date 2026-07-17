ЄС готовий послабити головний кліматичний закон: що зміниться для бізнесу

Європейська комісія готує одну з найрезонансніших кліматичних реформ останніх років. Брюссель пропонує послабити правила торгівлі викидами, щоб підтримати промисловість, однак це може поставити під загрозу досягнення кліматичних цілей ЄС.

Єврокомісія хоче змінити правила торгівлі викидами

Європейська комісія представить масштабний перегляд Системи торгівлі викидами (ETS) – головного інструменту ЄС у боротьбі зі зміною клімату, повідомляє Politico. Запропоновані зміни передбачають пом'якшення чинних правил, що дозволить енергоємним галузям промисловості довше викидати більше парникових газів.

Система ETS працює вже понад 20 років і зобов'язує підприємства купувати квоти на кожну тонну викидів вуглекислого газу. Саме завдяки цьому механізму викиди електростанцій і промислових підприємств за цей час скоротилися приблизно удвічі.

Втім, у Єврокомісії дедалі частіше наголошують, що європейський бізнес втрачає конкурентоспроможність через високі витрати на декарбонізацію. Зокрема, генеральний директор німецького хімічного концерну BASF Маркус Каміет заявив, що без змін до ETS "інвестиції залишать Європу раніше, ніж викиди".

Однією з ключових новацій може стати перенесення фактичного досягнення нульових викидів для галузей, які охоплює ETS, із 2039 року на початок 2040-х років. Крім того, Єврокомісія розглядає можливість зменшення темпів щорічного скорочення допустимих викидів.

Навколо реформи розгорнулася боротьба між країнами ЄС

Запропоновані зміни вже викликали гострі суперечки серед держав-членів ЄС та політичних груп Європарламенту. Частина країн, серед яких Польща та Італія, виступає за суттєве послаблення ETS, аргументуючи це необхідністю підтримати європейську промисловість на тлі високих цін на енергоносії, американських мит та геополітичної нестабільності.

Водночас Іспанія, Швеція, Нідерланди та низка інших держав закликають не послаблювати систему, наголошуючи, що саме ETS є основою кліматичної політики Євросоюзу та необхідною умовою досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Подальша доля реформи залежатиме від переговорів між Європейським парламентом і Радою ЄС. Експерти прогнозують, що дискусія стане однією з найгостріших у Брюсселі цього року, адже політикам доведеться шукати баланс між екологічними амбіціями та економічними інтересами європейської промисловості.

Тим часом промисловість Німеччини почала потроху відновлюватися після ослаблення, викликаного війною в Ірані. Замовлення у травні зросли більше, ніж очікувалося, завдяки великим контрактам.