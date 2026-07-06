Як зросла промисловість Німеччини

Обсяг промислових замовлень у Німеччині у травні збільшився на 1,9%. Тоді як у квітні показник, навпаки, скоротився на 3,2%, пише Bloomberg.

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Економісти прогнозували зростання, але не таке значне. Опитані виданням фахівці очікували травневе зростання максимум на 1,1%.

Основним чинником покращення стали великі замовлення на транспортне обладнання, зокрема військового призначення. Це, ймовірно, пов'язано з масштабною програмою модернізації німецьких збройних сил.

Водночас Федеральне статистичне управління Німеччини (Destatis) зазначило, що без урахування великих контрактів приріст становив би лише 1%.

Які виклики для німецької промисловості

Попри позитивні дані щодо замовлень, провідні виробники Німеччини продовжують працювати в складних умовах.

Серед головних проблем:

американські імпортні мита;

слабкий попит із боку Китаю;

посилення конкуренції на європейському ринку.

Які економічні реформи планує уряд

Слід додати, що найбільша економіка Європи розпочала 2026 рік досить успішно. Зокрема, у першому кварталі ВВП зріс на 0,3%. Однак подальше загострення ситуації навколо Ірану та зростання цін на енергоносії негативно вплинули на виробництво у Німеччині.

Щоб підтримати економіку, уряд канцлера Фрідріха Мерца вже оголосив пакет реформ. Серед основних заходів:

залучення приватного капіталу;

активніша роль держави у стратегічно важливих галузях;

захист головних виробничих можливостей країни.

Тим часом головний економіст Commerzbank Йорг Кремер вважає, що реформи є позитивним кроком, однак швидкого відновлення найближчими місяцями очікувати не варто.

Експерт пояснює, що конфлікт навколо Ірану й надалі залишається джерелом невизначеності для виробників. До того ж компанії продовжують втрачати інтерес до Німеччини як місця для інвестицій через погіршення умов ведення бізнесу.

Таким чином, хоча травневе зростання промислових замовлень у Німеччині і стало позитивним сигналом, економіка країни поки що залишається під тиском як зовнішніх геополітичних чинників, так і внутрішніх проблем.

Нагадаємо, на початку року Мерц заявив, що окремі сектори економіки Німеччини перебувають у "дуже критичному" стані, зокрема, автомобільний сектор через падіння продажів у Китаї.