Що відбувається в економіці Німеччини?

Про це Мерц повідомив у листі до депутатів правлячої коаліції, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Очільник німецького уряду не уточнив, які саме галузі він має на увазі. Однак, за даними видання, автомобільний сектор останнім часом потерпає від падіння продажів у Китаї. А оскільки він є ключовим для німецької економіки, то його проблеми вже позначилися й на інших сферах.

У 2026 році нам необхідно зосередитися на ухваленні правильних політичних і правових рішень, щоб фундаментально поліпшити умови для ведення бізнесу,

– наголосив Мерц у листі.

Він додав, що за 8 місяців роботи його уряд зробив недостатньо, щоб підвищити конкурентоспроможність Німеччини.

Слід зазначити, що останнім часом найбільша економіка Європи демонструє слабкі результати, попри реформи, ініційовані урядом Мерца.

Економічні радники канцлера недавно знизили прогноз економічного зростання Німеччини до менш ніж 1% у 2026 році.

Водночас Міжнародний валютний фонд попередив про необхідність "сміливих реформ" для збереження сталого розвитку країни

Варто знати! За інформацією видання, лист Мерца до представників коаліції є спробою перезапустити роботу уряду.

Як Німеччина допомагає Україні?

Зауважимо, що Німеччина є одним із найщедріших союзників України. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на сьогодні Берлін є найбільшим європейським донором Києва та ключовим постачальником військової допомоги.

Так, на початку грудня 2025 року Бундестаг ухвалив проєкт федерального бюджету країни на 2026 рік. У ньому передбачається фінансова допомога Україні у розмірі 11,5 мільярда євро.

Ці кошти спрямують на артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання.

За даними німецького Міноборони, це найбільша сума від початку повномасштабної війни.

Як ще Німеччина допомагає Україні?