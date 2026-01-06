Что происходит в экономике Германии?
Об этом Мерц сообщил в письме к депутатам правящей коалиции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Многим придется искать работу: что будет с выплатами для украинцев за рубежом в 2026 году
Глава немецкого правительства не уточнил, какие именно отрасли он имеет в виду. Однако, по данным издания, автомобильный сектор в последнее время страдает от падения продаж в Китае. А поскольку он является ключевым для немецкой экономики, то его проблемы уже сказались и на других сферах.
В 2026 году нам необходимо сосредоточиться на принятии правильных политических и правовых решений, чтобы фундаментально улучшить условия для ведения бизнеса,
– подчеркнул Мерц в письме.
Он добавил, что за 8 месяцев работы его правительство сделало недостаточно, чтобы повысить конкурентоспособность Германии.
Следует отметить, что в последнее время крупнейшая экономика Европы демонстрирует слабые результаты, несмотря на реформы, инициированные правительством Мерца.
- Экономические советники канцлера недавно снизили прогноз экономического роста Германии до менее чем 1% в 2026 году.
- В то же время Международный валютный фонд предупредил о необходимости "смелых реформ" для сохранения устойчивого развития страны
Стоит знать! По информации издания, письмо Мерца к представителям коалиции является попыткой перезапустить работу правительства.
Как Германия помогает Украине?
Заметим, что Германия является одним из самых щедрых союзников Украины. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, на сегодня Берлин является крупнейшим европейским донором Киева и ключевым поставщиком военной помощи.
Так, в начале декабря 2025 года Бундестаг принял проект федерального бюджета страны на 2026 год. В нем предусматривается финансовая помощь Украине в размере 11,5 миллиардов евро.
- Эти средства направят на артиллерию, дроны, бронетехнику и другое оборудование.
- По данным немецкого Минобороны, это самая большая сумма с начала полномасштабной войны.
Как еще Германия помогает Украине?
Также Германия направила 170 миллионов евро на поддержку Украины в течение зимнего периода. Как отметил канцлер Фридрих Мерц, финансирование используют для восстановления и усиления объектов критической инфраструктуры, чтобы уменьшить последствия российских ударов по энергосистеме в холодное время года.
Берлин также поддерживал идею так называемого "репарационного займа" для Украины за счет замороженных российских активов. По словам Мерца, он регулярно работал с Европейской комиссией, убеждая других европейских лидеров в необходимости направить эти средства на помощь Киеву.
Кроме того, Германия привлечена к программе совместных закупок вооружения PURL. Недавно пять стран – Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада – объявили о выделении более 1 миллиарда долларов дополнительной военной поддержки Украине в рамках этой инициативы.