Кто крупнейший импортер мира

По данным Всемирной торговой организации, главными игроками остаются США и Китай. Вместе с Германией эти две страны формируют значительную долю глобального товарооборота, пишет Visualcapitalist.

При этом Китай и США лидируют как по импорту, так и по экспорту товаров. А Германия занимает третье место в обоих рейтингах, подтверждая свой статус промышленного центра Европы.

США в 2025 году были крупнейшим импортером товаров в мире с объемом в 3,5 триллиона долларов.

Соединенные Штаты поддерживали мировой потребительский спрос, покупая огромные объемы товаров у партнеров по всему миру:

электронику;

автомобили;

машиностроительную продукцию;

одежду;

промышленные товары и тому подобное.

Китай занял второе место по объему импорта, что составил с 2,6 триллиона долларов. Германия оказалась на третьей строчке с объемом в 1,5 триллиона долларов.

Фото: Крупнейшие импортеры мира / 24 Канал

Кто крупнейший экспортер мира

Китай сохранил статус крупнейшего экспортера в мире в прошлом году с объемом поставок товаров на внешние рынки в 3,8 триллиона долларов.

Лидерство стране обеспечивает мощная производственная база, которая выпускает широкий спектр продукции – от потребительской электроники до промышленного оборудования для рынков по всему миру,

– отмечает издание.

США стали вторыми по объемам экспорта с показателем 2,2 триллиона долларов. Тогда как Германия заняла третье место с результатом 1,8 триллиона долларов.

Фото: Крупнейшие экспортеры в мире / 24 Канал

Почему небольшие страны оказались среди лидеров

В то же время аналитики отмечают, что не только крупные экономики оказались среди лидеров торговли в 2025 году. В частности, особенно заметную роль сыграли Нидерланды и Гонконг.

Нидерланды вошли в десятку, пользуются своим статусом главных торговых ворот в Европу благодаря развитой портовой и логистической инфраструктуре.

В то же время Гонконг сохранил тесную связь с материковым Китаем, ведь более 40% его экспорта направляют именно туда.

Заметьте! Также среди лидеров выделяются Объединенные Арабские Эмираты, которые заняли девятое место среди крупнейших экспортеров мира с показателем 707 миллиардов долларов. Страна сумела совместить роль крупного поставщика энергоресурсов и важного торгового узла между Азией, Европой и Африкой.

Напомним, Всемирная торговая организация ранее пересмотрела свой предыдущий прогноз по динамике глобальной торговли товарами в 2025 году. В новых оценках ожидалось, что объемы мировой торговли снизятся на 0,2%, тогда как ранее прогнозировался рост на уровне около 3%.

В случае дальнейшего осложнения ситуации ВТО предупреждала о еще более негативном сценарии, при котором мировая торговля могла бы сократиться до 1,5%.

Основной причиной таких изменений в прогнозах называли обострение тарифной политики, которое началось при администрации Дональда Трампа и повлияло на глобальные торговые потоки.

Кроме того, в ВТО отмечали, что рост торгового напряжения между США и Китаем мог существенно изменить структуру мировой торговли, усиливая конкуренцию со стороны Китая по отношению к другим экономикам мира.