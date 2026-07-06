Как выросла промышленность Германии

Объем промышленных заказов в Германии в мае увеличился на 1,9%. В то время как в апреле показатель, напротив, сократился на 3,2%, пишет Bloomberg.

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Экономисты прогнозировали рост, но не столь значительный. Опрошенные изданием эксперты ожидали майского роста максимум на 1,1%.

Основным фактором улучшения стали крупные заказы на транспортное оборудование, в частности военного назначения. Это, вероятно, связано с масштабной программой модернизации немецких вооруженных сил.

В то же время Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) отметило, что без учета крупных контрактов прирост составил бы лишь 1%.

Какие вызовы стоят перед немецкой промышленностью

Несмотря на положительные данные по заказам, ведущие производители Германии продолжают работать в сложных условиях.

Среди главных проблем:

американские импортные пошлины;

слабый спрос со стороны Китая;

усиление конкуренции на европейском рынке.

Какие экономические реформы планирует правительство

Следует добавить, что крупнейшая экономика Европы начала 2026 год довольно успешно. В частности, в первом квартале ВВП вырос на 0,3%. Однако дальнейшее обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на энергоносители негативно повлияли на производство в Германии.

Чтобы поддержать экономику, правительство канцлера Фридриха Мерца уже объявило о пакете реформ. Среди основных мер:

привлечение частного капитала;

более активная роль государства в стратегически важных отраслях;

защита ключевых производственных мощностей страны.

Между тем главный экономист Commerzbank Йорг Кремер считает, что реформы являются позитивным шагом, однако быстрого восстановления в ближайшие месяцы ожидать не стоит.

Эксперт объясняет, что конфликт вокруг Ирана по-прежнему остается источником неопределенности для производителей. К тому же компании продолжают терять интерес к Германии как месту для инвестиций из-за ухудшения условий ведения бизнеса.

Таким образом, хотя майский рост промышленных заказов в Германии и стал позитивным сигналом, экономика страны пока остается под давлением как внешних геополитических факторов, так и внутренних проблем.

Напомним, в начале года Мерц заявил, что отдельные секторы экономики Германии находятся в "очень критическом" состоянии, в частности, автомобильный сектор из-за падения продаж в Китае.