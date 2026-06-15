Что известно о ситуации вокруг Ирана

Теперь жизненно важно, чтобы подробные переговоры были завершены, а это соглашение было быстро и в полной мере реализовано, о чем сообщили в совместном заявлении стран, обнародованном Елисейским дворцом в понедельник, 15 июня.

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Мы готовы поддержать эти усилия. Поздравляем Соединенные Штаты, правительство Ирана и всех причастных, в частности Пакистан, Катар и других посредников, с этим дипломатическим прорывом,

– говорится в заявлении.

Подчеркивается, что неотложное возобновление судоходства через Ормузский пролив с безусловной и неограниченной свободой навигации крайне необходимо.

В частности, государства готовы внести свой вклад в достижение этой цели – в соответствии с конституционными требованиями – путем проведения сугубо оборонной и независимой миссии для обеспечения безопасности коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию.

Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы сотрудничать с США, Ираном и Международным агентством по атомной энергии для достижения этой цели,

– отмечается в тексте.

Четыре страны также готовы отменить соответствующие санкции в ответ на четкие и поддающиеся проверке шаги Ирана в отношении его ядерной программы.

Париж, Лондон, Берлин и Рим хотят интенсивно работать с США, Ираном и региональными партнерами для того, чтобы:

воспользоваться этим моментом;

сохранить динамику;

достичь долгосрочного дипломатического урегулирования.

Обратите внимание! Лидеры государств подтверждают полную поддержку стабильности, суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также важность прочного режима прекращения огня.

Что известно о ситуации с Ираном

США и Иран достигли соглашения. Речь идет о прекращении огня повсеместно, в частности в Ливане. Подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

Критики считают, что соглашение может оказаться лишь временной паузой. Вашингтон и Тегеран не продемонстрировали готовности к компромиссам по ключевым вопросам – экономике Ирана, будущем его ядерной программы и развитии баллистических ракет.