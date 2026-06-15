Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Удастся ли заключить соглашение между США и Ираном?

Вечером 15 июня США и Иран объявили о предварительной договоренности. Она предусматривает 60 дней на согласование спорных вопросов относительно иранской ядерной программы, а меморандум о взаимопонимании стороны планируют подписать 19 июня.

В то же время этот промежуток времени свидетельствует о том, что отдельные положения документа могли остаться несогласованными, а сам процесс подписания еще может сорваться. Уже сейчас между сторонами возникают разногласия относительно того, чего именно удалось достичь, а дополнительным риском остается конфликт между Израилем и Ливаном.

Трамп считает, что эта договоренность станет началом процесса, который приведет к миру на Ближнем Востоке.

Однако критики отмечают, что соглашение может оказаться лишь временной паузой, ведь стороны до сих пор не продемонстрировали готовности к компромиссам по ключевым вопросам – экономике Ирана, будущему его ядерной программы и развитию баллистических ракет.

Не исключено, что они могут заключить временное соглашение о восстановлении пролива. Кроме того, всеобъемлющее соглашение сейчас невозможно,

– сказал директор по исследованиям внешней политики Института Брукингса Майкл О'Хенлон.

Как отмечают аналитики, дополнительной проблемой остается взаимное недоверие между Вашингтоном и Тегераном. В США подозревают, что Иран может попытаться возобновить свою ядерную программу, тогда как в Иране напоминают, что Соединенные Штаты дважды наносили удары по стране во время переговоров.

Мы столкнулись с врагами, которые не упустят ни одной возможности нанести удар по Исламской Республике. Даже если 60-дневные переговоры приведут к окончательному соглашению с Ираном, страна будет готова к любому заговору своих врагов,

– заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Под вопросом также остается роль Конгресса США. Американские законодатели подчеркивают, что масштабное смягчение санкций против Ирана потребует одобрения Сената.

Нерешенными остаются и вопросы, на которых годами настаивали американские "ястребы". Речь идет об иранской баллистической программе и поддержке "Хезболлы" и ХАМАС.

Еще одним непредсказуемым фактором остается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он давно скептически относится к возможности заключения соглашения между США и Ираном, которое удовлетворило бы израильскую сторону. В последние дни Трамп открыто демонстрировал раздражение действиями Нетаньяху и заявил, что потребовал от Израиля прекратить атаки на Ливан, которые затрудняли переговорный процесс.

По словам экспертов, Трампу придется либо сдерживать Нетаньяху, либо предлагать Ирану дополнительные уступки, чтобы побудить Тегеран к сдержанности.

Эксперт Атлантического совета Нейт Свансон также подчеркнул, что механизмы возобновления полноценного судоходства через Ормузский пролив до сих пор окончательно не согласованы. По его мнению, движение судов действительно оживится, однако ситуация остается крайне хрупкой.

Напомним, официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Следующими шагами в течение недели также должна стать серия встреч – они должны заложить основу для будущих событий.