Подробности атаки сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.
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Что известно об атаке Израиля на "Хезболлу"?
Израильские военно-воздушные силы 14 июня нанесли удар по командному пункту группировки "Хезболла" в районе Дахия на южном пригороде Бейрута. По данным израильских военных, удар стал ответом на запуск беспилотников в сторону Израиля. Один из дронов, как отмечается, упал вблизи жилых домов в приграничном городе Шломи.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед операцией были приняты меры по минимизации рисков для гражданского населения, в частности использованы высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение. Военные также заявили, что продолжат действия по устранению угроз со стороны "Хезболлы".Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Как отреагировал на атаку Дональд Трамп?
На фоне эскалации ситуации отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что удар по Бейруту "не должен был состояться", особенно в момент, когда, по его словам, близится возможность мирного соглашения с Ираном.
Трамп подчеркнул, что Израиль имеет право на самозащиту, однако отвечает на "незначительную атаку", которая не привела к жертвам. Он призвал избегать дальнейших ударов по территории Ливана и одновременно прекращения атак со стороны "Хезболла" против Израиля, подчеркнув, что ситуация может стать началом долгого мирного процесса.