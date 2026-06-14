О проекте соглашения рассказал неназванный иранский высокопоставленный чиновник агентству Reuters.

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Что предусматривает проект соглашения о завершении конфликта между США и Ираном?

По данным, обнародованным Reuters, проект охватывает ряд ключевых вопросов — от ядерной программы Тегерана до санкционной политики Вашингтона и безопасности морских путей, в частности Ормузского пролива.

Блок проекта, касающийся Ормузского пролива:

Иран немедленно открывает пролив для всех коммерческих судов, в то время как США снимают военно-морскую блокаду иранских портов;

снятие американской блокады начнется сразу после подписания меморандума и завершится в течение 30 дней.

Блок о финансах:

США соглашаются не вводить никаких новых санкций против Ирана до достижения окончательного соглашения.

После заключения окончательного соглашения все санкции США и ООН в отношении Ирана будут отменены в соответствии с согласованным графиком.

США отменят нефтяные санкции против Ирана на определенный период, что позволит Тегерану продавать нефть и получать доход.

США соглашаются вернуть 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирану, в частности посредством прямых денежных переводов, сотрудничества между странами региона и финансовых кредитных линий.

Вашингтон, в координации со своими региональными союзниками, подготовит план реконструкции и развития Ирана, который будет обсужден и согласован с Тегераном в течение 60 дней.

Что касается вопросов ядерного потенциала Ирана:

Тегеран соглашается не производить и не приобретать ядерное оружие.

До заключения окончательного соглашения Иран сохранит текущее состояние своей ядерной программы, воздерживаясь от дальнейшего обогащения урана и расширения ядерных объектов.

Соединенные Штаты соглашаются разрешить Ирану уменьшить свои запасы высокообогащенного урана на иранской территории в соответствии с будущим всеобъемлющим соглашением.

Ядерная программа Ирана, деятельность по обогащению урана и механизмы обращения с его запасами высокообогащенного урана будут обсуждены в течение 60 дней после подписания меморандума и рассмотрены в окончательном соглашении.

Напомним, Вашингтон и Тегеран якобы согласовали рамочные условия мирного соглашения после более чем трех месяцев конфликта и могут подписать предварительный документ в течение ближайших 24 часов. По данным Reuters со ссылкой на премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, именно Исламабад выступает посредником и готовит электронную процедуру подписания, после чего на следующей неделе должны стартовать технические переговоры.

Шариф заявил, что стороны как никогда близки к соглашению, которое может стать основой долгосрочного мира. Ранее представители США также сообщали, что текст соглашения уже согласован. В то же время стороны по-разному описывают детали будущих договоренностей. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение предусматривает полный отказ Ирана от ядерного оружия и не предусматривает финансовых уступок Тегерану, а также анонсировал открытие Ормузского пролива после его подписания.