Про проєкт угоди розповів неназваний іранський високопосадовець для Reuters.

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Що передбачає проєкт угоди про завершення конфлікту між США та Іраном?

За даними, які оприлюднило Reuters, проєкт охоплює низку ключових питань – від ядерної програми Тегерана до санкційної політики Вашингтона та безпеки морських шляхів, зокрема Ормузької протоки.

Блок проєкту, який охоплює питання Ормузької протоки:

Іран негайно відкриває протоку для всіх комерційних суден, тоді як США знімають військово-морську блокаду іранських портів;

зняття американської блокади розпочнеться одразу після підписання меморандуму і завершиться протягом 30 днів.

Блок про фінанси:

США погоджуються не запроваджувати жодних нових санкцій проти Ірану, доки не буде досягнуто остаточної угоди.

Після остаточної угоди всі санкції США та ООН щодо Ірану будуть скасовані згідно з узгодженим графіком.

США скасують нафтові санкції проти Ірану на певний період, що дозволить Тегерану продавати нафту та отримувати дохід.

США погоджуються повернути 25 мільярдів доларів заморожених активів Ірану, зокрема шляхом прямих грошових переказів, співпраці між країнами регіону та фінансових кредитних ліній.

Вашингтон, у координації зі своїми регіональними союзниками, підготує план реконструкції та розвитку Ірану, який буде обговорено та узгоджено з Тегераном протягом 60 днів.

Стосовно питань ядерного потенціалу Ірану:

Тегеран погоджується, що не вироблятиме і не купуватиме ядерну зброю.

До укладення остаточної угоди Іран збереже поточний стан своєї ядерної програми, утримуючись від подальшого збагачення урану та розширення ядерних об'єктів.

Сполучені Штати погоджуються дозволити Ірану зменшити свої запаси високозбагаченого урану на іранській землі згідно з майбутньою всеохоплюючою угодою.

Ядерна програма Ірану, діяльність зі збагачення урану та механізми поводження з його запасами високозбагаченого урану будуть обговорені протягом 60 днів після підписання меморандуму та розглянуті в остаточній угоді.

Нагадаємо, Вашингтон і Тегеран нібито погодили рамкові умови мирної угоди після понад трьох місяців конфлікту та можуть підписати попередній документ упродовж найближчих 24 годин. За даними Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, саме Ісламабад виступає посередником і готує електронну процедуру підписання, після чого наступного тижня мають стартувати технічні переговори.

Шаріф заявив, що сторони як ніколи близькі до домовленості, яка може стати основою довготривалого миру. Раніше представники США також повідомляли, що текст угоди вже узгоджений. Водночас сторони по-різному описують деталі майбутніх домовленостей. Президент США Дональд Трамп заявив, що угода передбачає повну відмову Ірану від ядерної зброї та не передбачає фінансових поступок Тегерану, а також анонсував відкриття Ормузької протоки після її підписання.