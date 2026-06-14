Об этом пишет израильское издание Ynet.

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Как в Израиле реагируют на намерения США подписать соглашение с Ираном?

Израильские журналисты отмечают, что чиновники страны негативно оценивают будущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Один из чиновников заявил, что Израиль фактически не имеет возможности влиять на содержание документа.

Его голос (Тель-Авива – 24 Канал) не слышен. Это плохое соглашение. Никто этим не доволен. Все понимают, что это плохо для нас и наносит ущерб интересам Израиля,

– сказал собеседник.

Другой чиновник высказался еще резче, заявив: "Трамп нас подставил".

В Израиле обращают внимание, что рамочное соглашение не содержит положений о ракетной программе Ирана, не предусматривает ликвидации сети союзных Тегерану группировок в регионе и не затрагивает вопрос смены режима. Также там опасаются, что договоренности по ядерной программе могут оказаться недостаточными для предотвращения возобновления Ираном работ по созданию ядерного оружия в будущем.

Отдельное беспокойство вызывает возможное ослабление экономических ограничений против Ирана. Израильские чиновники считают, что дополнительные доходы от экспорта нефти могут быть направлены на развитие военных программ и поддержку союзных группировок на Ближнем Востоке.

Один из собеседников также выразил сомнение относительно перспектив самого соглашения.

В любом случае такое настроение в нашем регионе, и поэтому соглашение – по крайней мере в краткосрочной перспективе – будут считать провалом. Я, как и раньше, скептически отношусь как к подписанию соглашения, так и к его долговечности,

– отметил он.

В каком формате Вашингтон и Тегеран могут подписать соглашение?

По информации американского издания Axios, в воскресенье, 14 июня, США и Иран вместе с посредниками из Пакистана и Катара планируют провести виртуальную встречу. Ожидается, что стороны подпишут меморандум о взаимопонимании в электронном формате.

По данным источников, такой формат был выбран по логистическим причинам. В частности, американскую переговорную группу возглавляет вице-президент США Джей Ди Венс, а президент Дональд Трамп уже в понедельник должен отправиться на саммит G7.

Над документом стороны работали около трех месяцев. Ожидается, что меморандум продлит режим прекращения огня на 60 дней, откроет Ормузский пролив и станет отправной точкой для дальнейших переговоров по ядерной программе Ирана. Также документ должен способствовать завершению войны и стабилизации энергетических рынков.

Впрочем, в Тегеране пока не подтверждают подписание соглашения именно 14 июня. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи призвал не спешить с выводами относительно конкретной даты.

"Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра", – процитировали Багаи государственные СМИ.

В то же время он не исключил, что соглашение может быть заключено уже в ближайшие дни.

Нельзя исключать возможности того, что это произойдет в ближайшие дни. Однако из-за колебаний другой стороны мы должны быть осторожны, делая какие-либо комментарии относительно этого процесса,

– заявил представитель МИД Ирана.

Напомним, накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано уже 14 июня.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Иран в рамках нового соглашения полностью откажется от разработки ядерного оружия, хотя были разговоры, что этот вопрос будет решен во время подготовки финального соглашения. Глава Белого дома также сказал, что соглашение может быть подписано 14 июня.