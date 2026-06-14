Деталі атаки розповіли у пресслужбі ЦАХАЛу.
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Що відомо про атаку Ізраїлю на "Хезболлу"?
Ізраїльські військово-повітряні сили 14 червня завдали удару по командному пункту угруповання "Хезболла" у районі Дахія на південному передмісті Бейрута. За даними ізраїльських військових, удар став відповіддю на запуск безпілотників у бік Ізраїлю. Один із дронів, як зазначається, впав поблизу житлових будинків у прикордонному місті Шломі.
У ЦАХАЛ підкреслили, що перед операцією було вжито заходів для мінімізації ризиків для цивільного населення, зокрема використано високоточні боєприпаси та повітряне спостереження. Військові також заявили, що продовжать дії для усунення загроз з боку "Хезболли".У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Як відреагував на атаку Дональд Трамп?
На тлі ескалації ситуації відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що удар по Бейруту "не повинен був відбутися", особливо у момент, коли, за його словами, наближається можливість мирної угоди з Іраном.
Трамп наголосив, що Ізраїль має право на самозахист, однак відповідає на "незначну атаку", яка не призвела до жертв. Він закликав уникати подальших ударів по території Лівану та одночасно припинення атак з боку "Хезболли" проти Ізраїлю, підкресливши, що ситуація може стати початком довгого мирного процесу.