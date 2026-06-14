Деталі атаки розповіли у пресслужбі ЦАХАЛу.

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Що відомо про атаку Ізраїлю на "Хезболлу"?

Ізраїльські військово-повітряні сили 14 червня завдали удару по командному пункту угруповання "Хезболла" у районі Дахія на південному передмісті Бейрута. За даними ізраїльських військових, удар став відповіддю на запуск безпілотників у бік Ізраїлю. Один із дронів, як зазначається, впав поблизу житлових будинків у прикордонному місті Шломі.

У ЦАХАЛ підкреслили, що перед операцією було вжито заходів для мінімізації ризиків для цивільного населення, зокрема використано високоточні боєприпаси та повітряне спостереження. Військові також заявили, що продовжать дії для усунення загроз з боку "Хезболли".

Як відреагував на атаку Дональд Трамп?

На тлі ескалації ситуації відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що удар по Бейруту "не повинен був відбутися", особливо у момент, коли, за його словами, наближається можливість мирної угоди з Іраном.

Трамп наголосив, що Ізраїль має право на самозахист, однак відповідає на "незначну атаку", яка не призвела до жертв. Він закликав уникати подальших ударів по території Лівану та одночасно припинення атак з боку "Хезболли" проти Ізраїлю, підкресливши, що ситуація може стати початком довгого мирного процесу.