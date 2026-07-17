Еврокомиссия намерена изменить правила торговли квотами на выбросы

Европейская комиссия представит масштабный пересмотр Системы торговли выбросами (ETS) – главного инструмента ЕС в борьбе с изменением климата, сообщает Politico. Предлагаемые изменения предусматривают смягчение действующих правил, что позволит энергоемким отраслям промышленности дольше выбрасывать больше парниковых газов.

Система ETS работает уже более 20 лет и обязывает предприятия покупать квоты на каждую тонну выбросов углекислого газа. Именно благодаря этому механизму выбросы электростанций и промышленных предприятий за это время сократились примерно вдвое.

Впрочем, в Еврокомиссии все чаще отмечают, почему европейский бизнес теряет конкурентоспособность из-за высоких затрат на декарбонизацию. В частности, генеральный директор немецкого химического концерна BASF Маркус Камиет заявил, что без изменений в ETS "инвестиции покинут Европу раньше, чем выбросы".

Одной из ключевых нововведений может стать перенос срока фактического достижения нулевых выбросов для отраслей, охватываемых ETS, с 2039 года на начало 2040-х годов. Кроме того, Еврокомиссия рассматривает возможность снижения темпов ежегодного сокращения допустимых выбросов.

Вокруг реформы развернулась борьба между странами ЕС

Предложенные изменения уже вызвали острые споры среди государств-членов ЕС и политических групп Европарламента. Часть стран, в том числе Польша и Италия, выступает за существенное ослабление ETS, аргументируя это необходимостью поддержать европейскую промышленность на фоне высоких цен на энергоносители, американских пошлин и геополитической нестабильности.

В то же время Испания, Швеция, Нидерланды и ряд других государств призывают не ослаблять систему, подчеркивая, что именно ETS является основой климатической политики Евросоюза и необходимым условием достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Дальнейшая судьба реформы будет зависеть от переговоров между Европейским парламентом и Советом ЕС. Эксперты прогнозируют, что дискуссия станет одной из самых острых в Брюсселе в этом году, ведь политикам придется искать баланс между экологическими амбициями и экономическими интересами европейской промышленности.

Между тем промышленность Германии начала постепенно восстанавливаться после спада, вызванного войной в Иране. Заказы в мае выросли больше, чем ожидалось, благодаря большим контрактам.