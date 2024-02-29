Чи буде дорожчати долар: прогноз курсу на початок березня

Початок березня стане для валют "штильовим", адже різких змін щодо вартості долара та євро немає. І залежатиме така ситуація на ринку валют насамперед від певних факторів.

Що впливатиме на курс

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що на наступний тиждень змін щодо вартості валют очікувати не варто. Він додав, що чинники, які впливатимуть на курс, будуть незмінними.

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Також, крім суто економічних, на ринок впливатимуть непрямі чинники війни, зокрема, події на фронті, рівень суспільних настроїв, протидія терористичним ракетним і БпЛА-атакам.

Час від часу саме ці фактори домінують у формуванні ставлення громадян до готівкового ринку. Вряди-годи ми спостерігаємо короткостроковий емоційний вплив, що дає змогу обмінним пунктам різко збільшувати курс продажу валюти.

А серед економічних чинників є:

Стратегія НБУ з подальшої лібералізації ринку

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На фоні режиму "керованої гнучкості" та шляху на зменшення різниці між безготівковим і готівковим курсами додасться зняття обмежень за сплатою валютних кредитних зобов’язань для бізнесу.

Макрофін для України

Очікування березневого першого траншу допомоги від ЄС в розмірі 4,5 мільярда євро та допомоги від інших партнерів, де "головну скрипку" гратиме США,

Подолання "експортної кризи" на західних кордонах країни Розвиток економіки.

Йдеться й державних кредитних програм підтримки малого та середнього бізнесу: "5 – 7 – 9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5 – 7 – 9%" тощо.

Лєсовий каже, що з огляду на економічні чинники та роль регулятора, навряд чи валютний ринок "штормитиме": співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку регулюватимуть обсяги валютних інтервенцій.

Крім того, готівковий ринок, як і раніше, формуватиме власні курси з огляду саме на "події" міжбанку. Тобто, в глобальному сенсі кон’юнктура ринку не зміниться, а відтак на ринку збережеться часта різноспрямована, але не рвучка зміна курсів,

– зауважує банкір.

Скільки коштуватиме долар та євро

Загалом основні показники валютного ринку будуть такими:

Коридори курсових змін: міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро. Щоденні курсові зміни: міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні,

міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні, Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні; банки – до 0,5 гривні; обмінні пункти – до 1 гривні.

Таким чином, впродовж 4 – 10 березня зміни на валютному ринку будуть радше "косметичними", ніж системними.

Наразі ринок перебуває в стані динамічної стабільності, отже й вірогідність якихось неочікуваних сюрпризів – мінімальна.