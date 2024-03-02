Курс на початку березня: чи буде долар по 40

Різні економічні чинники впливатимуть на валютний ринок на початку березня. Попри це передбачається, що цей ринок залишиться стабільний.

Що буде з доларом та євро

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що на наступний тиждень змін щодо вартості валют очікувати не варто.

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У період з 4 по 10 березня очікуються незначні коливання на валютному ринку, які скоріше матимуть незначний характер, аніж відображатимуть системні зміни.

Наразі ринок перебуває в стані динамічної стабільності, отже й вірогідність якихось неочікуваних сюрпризів є мінімальною.

Лєсовий стверджує, що з урахуванням економічних факторів і ролі регулятора, ймовірно, що валютний ринок не буде "штормити". Співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку буде контролюватися обсягами валютних інтервенцій.

Відтак, ключові показники валютного ринку будуть наступними:

Коридори курсових змін: міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.

міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро. Щоденні курсові зміни: міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні,

міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні, Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні; банки – до 0,5 гривні; обмінні пункти – до 1 гривні.

Готівковий ринок і надалі буде формувати власні курси, враховуючи "події" міжбанку.

Отже, загальна кон’юнктура ринку залишиться незмінною, і тому на ринку буде спостерігатися часта зміна курсів у різних напрямках, хоча це не буде раптовими змінами, як стверджує банкір.

Що впливатиме на курс валют у березні

Банкір Тарас Лєсовий також додав, що чинники, які впливатимуть на курс – будуть незмінними. Тобто, окрім суто економічних, на ринок впливатимуть непрямі чинники війни. Зокрема:

події на фронті;

рівень суспільних настроїв;

протидія терористичним ракетним і БПЛА-атакам.

Саме ці чинники переважають у формуванні поглядів громадян на готівковий ринок. Час від часу може спостерігатись короткотерміновий емоційний вплив, що дозволяє різним обмінникам різко збільшувати курс продажу валюти.

Головні економічні чинники, що впливатимуть на валютний ринок, залишаться без істотних змін, а це:

Стратегія НБУ з подальшої лібералізації ринку. Макрофінансова допомога для України.

Очікування березневого першого траншу допомоги від ЄС в розмірі 4,5 мільярда євро та допомоги від інших партнерів, де "головну скрипку" гратиме США,

Подолання "експортної кризи" на західних кордонах країни. Розвиток економіки.

Йдеться й державних кредитних програм підтримки малого та середнього бізнесу: "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" тощо.