Курс в начале марта: будет ли доллар по 40
Различные экономические факторы будут влиять на стабильность валютного рынка в начале марта. Несмотря на это, предполагается, что валютный рынок останется стабильным.
Что будет с долларом и евро
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что на следующей неделе изменений по стоимости валют ожидать не стоит.
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В период с 4 по 10 марта ожидаются незначительные колебания на валютном рынке, которые скорее будут иметь незначительный характер, чем отражать системные изменения.Обратите внимание! Сейчас рынок находится в состоянии динамической стабильности, следовательно и вероятность каких-то неожиданных сюрпризов является минимальной.
Лесовой утверждает, что с учетом экономических факторов и роли регулятора, вероятно, что валютный рынок не будет "штормить". Соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будет контролироваться объемами валютных интервенций.
Поэтому, ключевые показатели валютного рынка будут следующими:
- Коридоры курсовых изменений: межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.
- Ежедневные курсовые изменения: межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны,
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.
Итак, общая конъюнктура рынка останется неизменной, и поэтому на рынке будет наблюдаться частое изменение курсов в разных направлениях, хотя это не будет внезапными изменениями, как утверждает банкир.
Что будет влиять на курс валют в марте
Банкир Тарас Лесовой также добавил, что факторы, которые будут влиять на курс – будут неизменными. То есть, кроме чисто экономических, на рынок будут влиять косвенные факторы войны. В частности:
- события на фронте;
- уровень общественных настроений;
- противодействие террористическим ракетным и БПЛА-атакам.
Главные экономические факторы, влияющие на валютный рынок, останутся без существенных изменений, а это:
- Стратегия НБУ по дальнейшей либерализации рынка.
- Макрофинансовая помощь для Украины.
Ожидание мартовского первого транша помощи от ЕС в размере 4,5 миллиарда евро и помощи от других партнеров, где "главную скрипку" будет играть США,
- Преодоление "экспортного кризиса" на западных границах страны.
- Развитие экономики.
Речь идет и государственных кредитных программ поддержки малого и среднего бизнеса: "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и др.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.