Курс в начале марта: будет ли доллар по 40

Различные экономические факторы будут влиять на стабильность валютного рынка в начале марта. Несмотря на это, предполагается, что валютный рынок останется стабильным.

Что будет с долларом и евро

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала рассказал, что на следующей неделе изменений по стоимости валют ожидать не стоит.

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В период с 4 по 10 марта ожидаются незначительные колебания на валютном рынке, которые скорее будут иметь незначительный характер, чем отражать системные изменения.

Сейчас рынок находится в состоянии динамической стабильности, следовательно и вероятность каких-то неожиданных сюрпризов является минимальной.

Лесовой утверждает, что с учетом экономических факторов и роли регулятора, вероятно, что валютный рынок не будет "штормить". Соотношение спроса и предложения на безналичном рынке будет контролироваться объемами валютных интервенций.

Поэтому, ключевые показатели валютного рынка будут следующими:

Коридоры курсовых изменений: межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

межбанк – 38 – 39,5 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро; наличный рынок – 38 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро. Ежедневные курсовые изменения: межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны,

межбанк – до 0,2 гривны; наличный рынок – до 0,3 – 0,5 гривны, Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны; банки – до 0,5 гривны; обменные пункты – до 1 гривны.

Наличный рынок и в дальнейшем будет формировать собственные курсы, учитывая "события" межбанка.

Итак, общая конъюнктура рынка останется неизменной, и поэтому на рынке будет наблюдаться частое изменение курсов в разных направлениях, хотя это не будет внезапными изменениями, как утверждает банкир.

Что будет влиять на курс валют в марте

Банкир Тарас Лесовой также добавил, что факторы, которые будут влиять на курс – будут неизменными. То есть, кроме чисто экономических, на рынок будут влиять косвенные факторы войны. В частности:

события на фронте;

уровень общественных настроений;

противодействие террористическим ракетным и БПЛА-атакам.

Именно эти факторы преобладают в формировании взглядов граждан на наличный рынок. Время от времени может наблюдаться краткосрочное эмоциональное влияние, что позволяет различным обменникам резко увеличивать курс продажи валюты.

Главные экономические факторы, влияющие на валютный рынок, останутся без существенных изменений, а это:

Стратегия НБУ по дальнейшей либерализации рынка. Макрофинансовая помощь для Украины.

Ожидание мартовского первого транша помощи от ЕС в размере 4,5 миллиарда евро и помощи от других партнеров, где "главную скрипку" будет играть США,

Преодоление "экспортного кризиса" на западных границах страны. Развитие экономики.

Речь идет и государственных кредитных программ поддержки малого и среднего бизнеса: "5-7-9", "Доступный факторинг", "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и др.