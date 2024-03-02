Що буде з доларом та євро
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що на наступний тиждень змін щодо вартості валют очікувати не варто.
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У період з 4 по 10 березня очікуються незначні коливання на валютному ринку, які скоріше матимуть незначний характер, аніж відображатимуть системні зміни.
Лєсовий стверджує, що з урахуванням економічних факторів і ролі регулятора, ймовірно, що валютний ринок не буде "штормити". Співвідношення попиту та пропозиції на безготівковому ринку буде контролюватися обсягами валютних інтервенцій.
Відтак, ключові показники валютного ринку будуть наступними:
- Коридори курсових змін: міжбанк – 38 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро; готівковий ринок – 38 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.
- Щоденні курсові зміни: міжбанк – до 0,2 гривні; готівковий ринок – до 0,3 – 0,5 гривні,
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,1 гривні; банки – до 0,5 гривні; обмінні пункти – до 1 гривні.
Отже, загальна кон’юнктура ринку залишиться незмінною, і тому на ринку буде спостерігатися часта зміна курсів у різних напрямках, хоча це не буде раптовими змінами, як стверджує банкір.
Що впливатиме на курс валют у березні
Банкір Тарас Лєсовий також додав, що чинники, які впливатимуть на курс – будуть незмінними. Тобто, окрім суто економічних, на ринок впливатимуть непрямі чинники війни. Зокрема:
- події на фронті;
- рівень суспільних настроїв;
- протидія терористичним ракетним і БПЛА-атакам.
Головні економічні чинники, що впливатимуть на валютний ринок, залишаться без істотних змін, а це:
- Стратегія НБУ з подальшої лібералізації ринку.
- Макрофінансова допомога для України.
Очікування березневого першого траншу допомоги від ЄС в розмірі 4,5 мільярда євро та допомоги від інших партнерів, де "головну скрипку" гратиме США,
- Подолання "експортної кризи" на західних кордонах країни.
- Розвиток економіки.
Йдеться й державних кредитних програм підтримки малого та середнього бізнесу: "5-7-9", "Доступний факторинг", "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" тощо.