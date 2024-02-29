Під час торгів у середу, 28 лютого, біткойн перетнув позначку у 64 тисячі доларів за монету. Такий результат зафіксували на ринку вперше за кілька років, інформує 24 Канал з посиланням на CoinDesk.

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Рекордне зростання біткойна на ринку

Варто додати, що історичний максимум біткойна – це майже 69 тисяч доларів за монету. Курс криптовалюти був на такому рівні у листопаді 2021 року. Проте 2022 рік став випробуванням як для ринку криптовалют загалом, так і для біткойна.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 62 654 долари за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 1,23 трильйона доларів.

Водночас за місяць біткойн подорожчав на понад 44%. Це піковий показник для криптовалюти з грудня 2020 року, за даними Reuters. За словами аналітиків брокерської компанії IG Markets, така динаміка біткойна може свідчити про те, що на ринку можуть зафіксувати "ймовірний прорив" межі в 69 тисяч доларів за монету.