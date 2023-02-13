Чи утримається курс долара поблизу психологічної позначки у 40 гривень цього тижня

Минулий тиждень почався із впевненого зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а американська валюта помітно знизилась. Банкірка прогнозує, що цього тижня тенденція продовжиться.

Ситуація на готівковому ринку минулого тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, нагадала, що минулого тижня протягом понеділка – вівторка ціна американської валюти знизилася з 40,20 до 40 гривень за долар.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Щоправда, нижче психологічного рівня готівковий курс продажу долара не опустився, та до кінця тижня коливався в межах вузького коридору 39,95 – 40,10 гривні за долар. При цьому різниця між курсами продажу та купівлі долара скоротилася до 8 – 10 копійок, що свідчить про збалансованість ринку.

Чого чекати від курсу цього тижня

На початку цього тижня на ринку панують аналогічні настрої, вважає банкірка. Тож вона зауважує, що долар утримує позиції поблизу психологічного рівня 40 гривень за долар, хоча невеличке перевищення пропозиції над попитом штовхає ринок нижче зазначеної позначки.

На мою думку, найближчі дні такі тенденції залишатимуться актуальними, а отже попри супротив ринку, скоріш за все, гривня потроху зміцнюватиметься. Впродовж тижня курс долара знаходитиметься в коридорі 39,60 – 40,40 гривень,

– прогнозує Золотько.

Готівковий курс 13 лютого