Змін у жовтні чекати чи ні: розмір пенсій по інвалідності в Україні

5 жовтня 2023, 12:42
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На пенсії

Стало відомо, що індексація пенсій, у тому числі й для пенсіонерів з інвалідністю, проведуть вже у березні 2024 року. Втім у жовтні підвищення виплат не передбачається.

Як зміняться пенсійні виплати у жовтні

В Україні попри бойові дії перерахують пенсіонерам з інвалідністю виплати. Втім у жовтні цього року ці виплати не збільшуватимуть. 

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Найближче підвищення відбудеться на початку березня у 2024 році. Воно відбуватиметься за новим принципом індексацій:

Відтак введуть систему балів і коефіцієнтів, що дасть українцям, які вже вийшли на пенсію, отримати можливість на однаковий розмір пенсійних виплат та їхньої індексації.

Мінімальний розмір пенсій по інвалідності

В розрахунок виплат для українців з інвалідністю входить:

  • вік,
  • група,
  • страховий стаж.

Через ці дані розмір пенсій відрізнятимуться для кожного пенсіонера:

  • І група інвалідності: залежить від віку визначення інвалідності – 100% від пенсійних виплат за віком, страховий стаж – від 1 до 10 років, мінімальний розмір – 2 300 гривень.
  • ІІ група інвалідності: страховий стаж від 1 до 14 років – 90% від пенсійних виплат за віком, мінімальний розмір – 2 100 (непрацюючі та працюючі.
  • ІІІ група інвалідності: страховий стаж від 1 до 14 років – 50% від пенсійних виплат за віком, мінімальний розмір для непрацюючих та працюючих – 2 100 гривень.
Автор: Валерія Городинська