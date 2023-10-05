Змін у жовтні чекати чи ні: розмір пенсій по інвалідності в Україні

Стало відомо, що індексація пенсій, у тому числі й для пенсіонерів з інвалідністю, проведуть вже у березні 2024 року. Втім у жовтні підвищення виплат не передбачається.

Як зміняться пенсійні виплати у жовтні

В Україні попри бойові дії перерахують пенсіонерам з інвалідністю виплати. Втім у жовтні цього року ці виплати не збільшуватимуть.

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Найближче підвищення відбудеться на початку березня у 2024 році. Воно відбуватиметься за новим принципом індексацій:

Мінімальний розмір пенсій по інвалідності

Відтакщо дасть українцям, які вже вийшли на пенсію, отримати можливість на однаковий розмір пенсійних виплат та їхньої індексації.

В розрахунок виплат для українців з інвалідністю входить:

вік,

група,

страховий стаж.

Через ці дані розмір пенсій відрізнятимуться для кожного пенсіонера: