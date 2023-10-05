Як зміняться пенсійні виплати у жовтні
В Україні попри бойові дії перерахують пенсіонерам з інвалідністю виплати. Втім у жовтні цього року ці виплати не збільшуватимуть.
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Найближче підвищення відбудеться на початку березня у 2024 році. Воно відбуватиметься за новим принципом індексацій:
Мінімальний розмір пенсій по інвалідності
В розрахунок виплат для українців з інвалідністю входить:
- вік,
- група,
- страховий стаж.
Через ці дані розмір пенсій відрізнятимуться для кожного пенсіонера:
- І група інвалідності: залежить від віку визначення інвалідності – 100% від пенсійних виплат за віком, страховий стаж – від 1 до 10 років, мінімальний розмір – 2 300 гривень.
- ІІ група інвалідності: страховий стаж від 1 до 14 років – 90% від пенсійних виплат за віком, мінімальний розмір – 2 100 (непрацюючі та працюючі.
- ІІІ група інвалідності: страховий стаж від 1 до 14 років – 50% від пенсійних виплат за віком, мінімальний розмір для непрацюючих та працюючих – 2 100 гривень.