Чому вам можуть не оформити пенсію за віком

Значна кількість пенсіонерів стикаються з проблемами при оформленні пенсійних виплат. Така ситуація виникає через те, що підтвердити трудовий стаж до 1991 року доволі важко.

Читайте також План Росії провалився: Україна успішно долає енергетичну кризу

Трудова книжка старого зразка має значну кількість недоліків. Інколи там необхідно внести певні правки і уточнення. Процедура виправлення займає певний час. Якщо пенсіонер подає заяву протягом 3 місяців після настання пенсійного віку і усі правки встигають внеси у цей період, він отримує свої виплати, починаючи з місяця, коли у нього день народження.

У випадку, коли громадянин не дотримується термінів, оформлення відбувається інакше. В такому разі пенсію почнуть нараховувати з моменту звернення.

Які документи потрібні для оформлення пенсії за віком:

Заява.

Посвідчення особи (наприклад паспорт)

Ідентифікаційний номер.

Трудова книжка (електронний або паперовий варіант).

Посвідчення, яке засвідчує певний пільговий статус. Йдеться про військових, осіб з інвалідністю.

Довідка про реєстрацію. Для ВПО – довідка про статус переселенця.

Кольорові фото розміром 4×6 у кількості 2 штуки.

Реквізити, напередодні відкритого у банку рахунку, для соціальних виплат.

Щоб зробити розрахунок пенсії точнішим, ви можете надати довідку, де буде вказаний розмір вашої зарплати протягом 60 місяців до 30 червня 2000 року. Варто також документально підтвердити трудовий стаж від 1 січня 2004 року, наприклад, за допомогою дипломів про вищу світу.