Почему вам могут не оформить пенсию по возрасту

Значительное количество пенсионеров сталкиваются с проблемами при оформлении пенсионных выплат. Такая ситуация возникает из-за того, что подтвердить трудовой стаж до 1991 года довольно сложно.

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Трудовая книга старого образца имеет большое количество недостатков. Иногда там необходимо внести определенные поправки и уточнения. Процедура исправления занимает некоторое время. Если пенсионер подает заявление в течение 3 месяцев после наступления пенсионного возраста и все правки успевают внести в этот период, он получает свои выплаты начиная с месяца, когда у него день рождения.

Если гражданин не соблюдает сроки, оформление происходит иначе. В этом случае пенсию начнут начислять с момента обращения.

Какие документы необходимы для оформления пенсии по возрасту:

Заявление.

Удостоверение личности (например, паспорт)

Идентификационный номер.

Трудовая книжка (электронный или бумажный вариант).

Удостоверение, удостоверяющее определенный льготный статус. Речь идет о военных, лицах с инвалидностью.

Справка о регистрации. Для ВПЛ – справка о статусе переселенца.

Цветные фото размером 4х6 в количестве 2 штуки.

Реквизиты накануне открытого в банке счета для социальных выплат.

Чтобы сделать расчет пенсии более точным, вы можете предоставить справку, где будет указан размер вашей зарплаты в течение 60 месяцев до 30 июня 2000 года. Следует также документально подтвердить трудовой стаж от 1 января 2004 года, например, посредством дипломов о высшем образовании.