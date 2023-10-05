Как изменятся пенсионные выплаты в октябре
В Украине, несмотря на боевые действия, перечислят пенсионерам с инвалидностью выплаты. Впрочем, в октябре этого года эти выплаты не будут увеличивать.
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Ближайшее повышение состоится в начале марта 2024 года. Оно будет происходить по новому принципу индексаций:
Минимальный размер пенсий по инвалидности
В расчет выплат для украинцев с инвалидностью входит:
- возраст,
- группа,
- страховой стаж
Из-за этих данных размер пенсий будет отличаться для каждого пенсионера:
- И группа инвалидности: зависит от возраста определения инвалидности – 100% от пенсионных выплат по возрасту, страховой стаж – от 1 до 10 лет, минимальный размер – 2 300 гривен.
- ІІ группа инвалидности: страховой стаж от 1 до 14 лет – 90% от пенсионных выплат по возрасту, минимальный размер – 2 100 (неработающие и работающие).
- ІІІ группа инвалидности: страховой стаж от 1 до 14 лет – 50% пенсионных выплат по возрасту, минимальный размер для неработающих и работающих – 2 100 гривен.