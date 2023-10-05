Как изменятся пенсионные выплаты в октябре

В Украине, несмотря на боевые действия, перечислят пенсионерам с инвалидностью выплаты. Впрочем, в октябре этого года эти выплаты не будут увеличивать.

Читайте также Что нужно для того, чтобы оформить пенсию по возрасту

Ближайшее повышение состоится в начале марта 2024 года. Оно будет происходить по новому принципу индексаций:

Минимальный размер пенсий по инвалидности

В расчет выплат для украинцев с инвалидностью входит:

  • возраст,
  • группа,
  • страховой стаж

Из-за этих данных размер пенсий будет отличаться для каждого пенсионера:

  • И группа инвалидности: зависит от возраста определения инвалидности – 100% от пенсионных выплат по возрасту, страховой стаж – от 1 до 10 лет, минимальный размер – 2 300 гривен.
  • ІІ группа инвалидности: страховой стаж от 1 до 14 лет – 90% от пенсионных выплат по возрасту, минимальный размер – 2 100 (неработающие и работающие).
  • ІІІ группа инвалидности: страховой стаж от 1 до 14 лет – 50% пенсионных выплат по возрасту, минимальный размер для неработающих и работающих – 2 100 гривен.