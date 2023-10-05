Как изменятся пенсионные выплаты в октябре

В Украине, несмотря на боевые действия, перечислят пенсионерам с инвалидностью выплаты. Впрочем, в октябре этого года эти выплаты не будут увеличивать.

Читайте также Что нужно для того, чтобы оформить пенсию по возрасту

Ближайшее повышение состоится в начале марта 2024 года. Оно будет происходить по новому принципу индексаций:

Следовательно введут систему баллов и коэффициентов, что даст украинцам, уже вышедшим на пенсию, получить возможность на одинаковый размер пенсионных выплат и их индексации.

Минимальный размер пенсий по инвалидности

В расчет выплат для украинцев с инвалидностью входит:

возраст,

группа,

страховой стаж

Из-за этих данных размер пенсий будет отличаться для каждого пенсионера: