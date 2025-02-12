Правила проведення індексації у 2025 році: про це потрібно знати пенсіонерам

У мережі шириться інформація про впровадження нових методів для проведення індексації. Зокрема, йдеться про поділ пенсіонерів на категорії.

Як буде проходити нова індексація

Насправді ж, індексація буде проводитись для всіх пенсіонерів за однаковою методою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Індексація не буде проводитись для тих осіб, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років. Виплати цих пенсіонерів вважають актуальними.

Те, як будуть проіндексовані пенсії, поки невідомо. За прогнозами експертів, цей показник може сягнути 10 – 17%.

Водночас збільшення пенсій має відбутись мінімум на 100 гривень. Максимальне зростання сягне 1 500 гривень.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зауважте! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія. Тобто, виплата без надбавок та доплат.