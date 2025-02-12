Як буде проходити нова індексація

Насправді ж, індексація буде проводитись для всіх пенсіонерів за однаковою методою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Індексація не буде проводитись для тих осіб, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років. Виплати цих пенсіонерів вважають актуальними.

Те, як будуть проіндексовані пенсії, поки невідомо. За прогнозами експертів, цей показник може сягнути 10 – 17%.

Водночас збільшення пенсій має відбутись мінімум на 100 гривень. Максимальне зростання сягне 1 500 гривень.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зауважте! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія. Тобто, виплата без надбавок та доплат.