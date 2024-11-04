Чи відбудеться індексація пенсій у 2025 році

У бюджеті на наступний рік закладено кошти на проведення індексації пенсій. Відповідно, виплати пенсіонерів зростуть.

На скільки зростуть пенсії у 2025

Пенсія у наступному році може зрости більше ніж цьогоріч, про це свідчить статистика сплати ЄСВ. Потрібно розуміти, що розмір цього податку залежить від зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на науковицю Лідію Ткаченко.

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Лідія Ткаченко Старша наукова співробітниця Інституту демографії Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10 – 12%.

Ткаченко зауважує, що вказані нею показники є орієнтовними. Конкретно говорити про збільшення пенсій можна буде лише на початку наступного року.

Зверніть увагу! Торік пенсії зросли, внаслідок проведення індексації, усього на 6%.