Чи правильне рішення підвищення податків

За словами заступника голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревора Лессарда, введення 50% податку на прибуток не є ефективним рішенням, повідомляє 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Лессард додав, що податки на непередбачувані доходи застосовуються лише на один рік.

Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики,

– пояснює Тревор Лессард.

Водночас банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікування чергового підвищення. Крім того, є ймовірність, що це трапиться.

Заступник голови МВФ зауважує, що найкращим вибором стане підвищення податків у довгостроковий спосіб. Адже це принесе дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків.