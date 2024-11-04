Що відбувалося з доларом на початку листопада

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що на початку торгів понеділка угоди укладалися в межах 41,30 гривень за долар. А уже вранці вівторка котирування зросли до максимальних позначок тижня вище рівня 41,40 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Востанні два дні місяця на фоні збільшеної пропозиції валюти з боку експортерів котирування опустилися до рівнів 41,19 – 41,20 гривень за долар. В цей період, до речі, Національний банк навіть купував валюту на міжбанку: придбав до резервів 0,5 мільйонів доларів.

При цьому, за словами Золотько, загальний обсяг тижневих інтервенцій НБУ помірно знизився у порівнянні з показниками позаминулого тижня. Загалом він зменшився до 696 мільйонів доларів.

Готівковий ринок рухався здебільшого синхронно з безготівковим. У вівторок на фоні зростання котирувань на міжбанку вартість долара перевищила 41,60 гривень за долар, але потім дещо знизилася, повернувшись до діапазону 41,50 – 41,60 гривень за долар,

– уточнює банкірка.

На фоні підвищеного попиту на валюту з боку населення в період масових виплат зарплат, суттєвішого зміцнення гривні у готівковому сегменті не відбулося. У цей момент зростання котирувань на міжбанку до 41,30 – 41,35 гривні за долар наприкінці тижня додатково підтримало курс долара.

Як зміниться курс долара з 4 по 10 листопада

Цього тижня вплив факторів перехідної дати потроху вичерпуватиметься. Попит на валюту з боку населення згасатиме, хоча з боку бізнесу він залишатиметься підвищеним.

На мою думку, протягом цього тижня вартість американської валюти у готівковому сегменті знаходитиметься в діапазоні 41,45 – 41,75 гривні за долар,

– прогнозує Золотько.

Зауважте! Водночас у цей період НБУ продовжуватиме надавати гривні підсилену підтримку, тож курсові коливання залишатимуться помірними.