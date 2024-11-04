Отримання субсидії та соцвиплат одночасно

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг не виключає отримання інших соціальних виплат, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики. Таким чином, Внутрішнім переселенцям, які отримуватимуть субсидію на оренду житла, буде збережено всі інші соціальні виплати.

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Відповідну постанову вже затвердив уряд, і наразі відбувається технічна підготовка для зручного цифрового подання заявок. Відомство також активно відповідає на питання громадян, підтверджуючи, що призначення субсидії не впливає на інші виплати.

У зв'язку з тим, що отримуємо багато питань, чи не скасовуються інші соціальні виплати при призначенні субсидії на оренду житла, відповідаємо: ні, не скасуються, ви продовжуватимете отримувати інші виплати,

– запевнили в Мінсоцполітики.

Як повідомляється, на першому етапі новий інструмент почне діяти з середини січня 2025 року в дев’яти пілотних регіонах, де найбільше внутрішньо переміщених осіб:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Запорізькій;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Луганській та Донецькій областях (за винятком територій, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані).