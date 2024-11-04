Что происходило с долларом в начале ноября

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что в начале торгов понедельника сделки заключались в пределах 41,30 гривны за доллар. А уже утром вторника котировки выросли до максимальных отметок недели выше уровня 41,40 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Последние два дня месяца на фоне увеличенного предложения валюты со стороны экспортеров котировки опустились до уровней 41,19 – 41,20 гривен за доллар. В этот период, кстати, Национальный банк даже покупал валюту на межбанке: приобрел в резервы 0,5 миллионов долларов.

При этом, по словам Золотько, общий объем недельных интервенций НБУ умеренно снизился по сравнению с показателями позапрошлой недели. В целом он уменьшился до 696 миллионов долларов.

Наличный рынок двигался в основном синхронно с безналичным. Во вторник на фоне роста котировок на межбанке стоимость доллара превысила 41,60 гривны за доллар, но потом несколько снизилась, вернувшись к диапазону 41,50 – 41,60 гривны за доллар,

– уточняет банкир.

На фоне повышенного спроса на валюту со стороны населения в период массовых выплат зарплат, более существенного укрепления гривны в наличном сегменте не произошло. В этот момент рост котировок на межбанке до 41,30 – 41,35 гривны за доллар в конце недели дополнительно поддержал курс доллара.

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На этой неделе влияние факторов переходной даты станет понемногу исчерпываться. Спрос на валюту со стороны населения будет угасать, хотя со стороны бизнеса он останется повышенным.

По моему мнению, в течение этой недели стоимость американской валюты в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,45 – 41,75 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Обратите внимание! В то же время в этот период НБУ будет продолжать оказывать гривне усиленную поддержку, поэтому курсовые колебания будут оставаться умеренными.